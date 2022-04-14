BİTLİS'TE 99 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE GÖZALTI - Haberler

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BİTLİS'TE 99 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS ve ilçesi Tatvan'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde Afgan uyruklu 99 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS ve ilçesi Tatvan'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde Afgan uyruklu 99 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13- 14 Nisan tarihleri arasında Bitlis merkez ve Tatvan ilçelerinde kaçak göçmenlere karşı yol kontrolleri yaptı. Yapılan yol kontrollerinde 43'ü yolcu otobüsünde olmak üzere Afgan uyruklu toplam 99 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 organizatör de yakalanarak, gözaltına alındı. Göçmenlerin yapılan üs aramalarında 2 sahte pasaport ve 2 sahte geçici koruma belgesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

BİTLİS'TE 99 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

BİTLİS'TE 99 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

BİTLİS'TE 99 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

BİTLİS'TE 99 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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