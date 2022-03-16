Bitlis'te kardan kapalı 302 köy yolundan 209'u açıldı

BİTLİS'te 1 haftadır aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle il genelinde kapalı olan 302 köy yolundan 209'u ulaşıma açıldı. 93 köye ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürerken, iş makineleri ile açılan yollarda 'kar tünelleri' oluştu.

Kentte 1 hafta önce başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 12 derecelere kadar düştüğü kentte karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, iş makineleri ile açılan yollarda 'kar tünelleri' oluştu. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, 302 köy yolundan 209'unun yeniden ulaşıma açıldığını, kalan 93'ünde de çalışmaların sürdürdüğü belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gelecek haftaya kadar aralıklarla devam edeceğini belirterek, özellikle eğimi fazla olan bölgeler için çığ riski uyarısı yaptı.