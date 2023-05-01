Bitlis'te 9 kilogram eroin yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcunun eşyaları arasında 9 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.

Aramada, otobüste yolcu olarak seyahat eden şüphelinin eşyaları arasında 6 parça halinde 9 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.