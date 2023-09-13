Bitlis'te 846 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bitlis'te polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir minibüste yapılan aramada 846 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Bitlis'te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 846 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; durdurulan bir minibüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden bir şüphelinin üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada; 1 parça halinde 846 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS