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Bitlis'te 8 kaçak göçmen yakalandı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Malazgirt yoluna giren araç durdurulup sürücü gözaltına alındı. Araçta yapılan kontrollerde arka koltukta ve bagajda 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 8 kaçak göçmen ise sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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