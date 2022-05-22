Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
 - Güncelleme:
Bitlis'te, 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

BİTLİS'in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 7 köy ile mezrada, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınak ile barınakların imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİTLİS'in Tatvan ve Hizan ilçelerine bağlı 7 köy ile mezrada, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandıkları sığınak ile barınakların imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün başlayacak ve ikinci bir emre kadar 7 köyde uygulanacak yasakla ilgili, "Bitlis ili Tatvan ve Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı, Bitlis, Tatvan, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title