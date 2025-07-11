Bitlis'te 5 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

BİTLİS'te jandarmanın kontrollerinde 5 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz, Hizan ve Tatvan ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.