Bitlis'te 5 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

Bitlis'te 5 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı
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Bitlis'te jandarma, Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ve 2 organizatörü yakalayarak gözaltına aldı. Kaçak göçmenler Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.

BİTLİS'te jandarmanın kontrollerinde 5 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adilcevaz, Hizan ve Tatvan ilçelerinde yaptıkları kontrollerde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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