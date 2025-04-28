Bitlis'te 5,5 Kilo Skunk ve Silah Ele Geçirildi
Bitlis'te durdurulan 2 araçta yapılan aramada köpeklerin altında gizlenmiş 5,5 kilo skunk ile tabanca ve diğer tehdit unsurları ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
BİTLİS'te durdurulan 2 araçta yapılan aramada bagajlardaki köpeklerin altında gizlenmiş 5,5 kilo skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde 2 aracı durdurup, arama yaptı. Detaylı aramada, araçların bagajında bulunan kurt köpeklerinin altına gizlenmiş 5 parça halinde 5,5 kilo skunk ile 7.65 mm çapında tabanca, susturucu ve elektro şok cihazı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel