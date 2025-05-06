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Bitlis'te 42 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Bitlis'te 42 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı
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Bitlis'te polis, ahşap paletler arasında gizlenmiş 42 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçakçılık organizatörlüğü yaptığı belirlenen iki kişi tutuklandı.

BİTLİS'te polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde, ahşap paletler arasında yapılan gizli bölmede, 42 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde ahşap palet yüklü bir TIR, durdurularak arama yapıldı. Aramalarda, TIR'ın dorsesindeki ahşap paletler arasına yapılan gizli bölmede yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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