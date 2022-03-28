BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR - Haberler

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BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, besiciler çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için dondurucu soğuğa karşı mücadele ediyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, besiciler çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için dondurucu soğuğa karşı mücadele ediyor. Besiciler, gün içerisinde ağıllarından çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor. Çanakyayla Köyü Muhtarı İbrahim Akkuş, Baharı beklerken, kış geri geldi. Köyümüzde kar kalınlığı 4 metreye ulaşmış durumda dedi.

Kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceyi gördüğü Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde evler kara gömüldü. Köyde besicilik yapanlar, 4 metreyi bulan kar nedeniyle zor günler geçiriyor. Besiciler, yazın yaylalarda otlattıkları hayvanları için ağıllarının yakınına ot ve yem taşıyıp, ezdikleri karın üzerine bırakıyor. Ardından ağıllarından çıkarılan hayvanlar, karın üzerindeki yemleri yiyor.

Çanakyayla Köyü Muhtarı İbrahim Akkuş, Süphan Dağı eteklerinde yer alan köyümüz Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biridir. Baharı beklerken, kış geri geldi. Köyümüzde kar kalınlığı 4 metreye ulaşmış durumda. Yem fiyatlarından dolayı maliyetlerimiz arttı. Besiciler olarak hayat şartlarımız çok zor. Köyümüzde hava sıcaklığı geceleri eksi 20 dereceyi buluyor. Artık bir an önce baharın gelmesini bekliyoruz dedi.

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

BİTLİS'TE, 4 METREYE ULAŞAN KAR NEDENİYLE BESİCİLER ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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