Bitlis'te 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Tutuklama

Bitlis'te 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Tutuklama
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Bitlis'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk bulunurken, araçtaki 4 şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın yedek lastiğine gizlenmiş 8 parça haline 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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