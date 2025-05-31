Bitlis'te 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı
Bitlis'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk bulundu. Dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
BİTLİS'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın yedek lastiğine gizlenmiş 8 parça haline 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel