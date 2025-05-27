Bitlis'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu etkinliği yapıldı

Bitlis'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu etkinliği yapıldı
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Bitlis'te müftülük tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu etkinliği düzenlendi.

Bitlis'te müftülük tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yılsonu etkinliği düzenlendi.

Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan Aile Şenliği Projesi kapsamında kentte etkinlik düzenlendi.

Müftülük bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından semazen gösterisi sunuldu.

Program boyunca çocuklara ve ailelere hitap eden çeşitli eğitici, kültürel ve eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Ahmet Karakaya, çocukların bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve milli, manevi değerlerle yetişmesinin önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Müftüsü Kadir Koçak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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