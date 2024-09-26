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Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem: AFAD Ekibine Sevimli Not

Bitlis'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem: AFAD Ekibine Sevimli Not
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ekibine, depremden korkan 3 kız arkadaş tarafından bırakılan not dikkat çekti. Ekip, bölgedeki hasar tespit çalışmaları sırasında sevimli bir notla karşılaştı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki 4.5 büyüklüğündeki depremde merkez üssü Yumrukaya köyünde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Bölgede çalışma yapan AFAD ekibine, 3 kız arkadaş tarafından 'AFAD abi, deprem oluyor. O yüzden gitme bizleri koru. dün çok korktuk' notu bırakıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) dün saat 14.50'de merkez üssünü Tatvan ilçesi Yumrukaya Köyü olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki depremin AFAD ekibi, hasar tespiti için Yumrukaya köyüne yönlendirildi. Köyde yapılan çalışmalarda bazı evlerde çatlaklar tespit edildi. Tedbir amaçlı geceyi köyde geçiren AFAD ekibi, sabah saatlerinde araçlarının yanına döndüklerinde camda sürpriz notla karşılaştı. Medine, Tuğçe ve Duygu adlı kişilerin isimlerinin olduğu notta, "AFAD abi, deprem oluyor. O yüzden gitme bizleri koru. Dün çok korktuk. Sevgilerle AFAD Abi" yazısı ekipleri gülümsetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin bugün, sabah saatlerinden itibaren, köyde kapsamlı hasar tespiti çalışması başlattığı bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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