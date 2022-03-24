Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı - Haberler

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Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

BİTLİS'te, aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 312 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 312 köy yolu ulaşıma kapandı. Bu ay yerdeki karın kalınlığı ise 4 metreyi geçti.

Bitlis ve çevresinde günlerdir aralıklarla yağan kar yağışı, hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 312 köy yolu, ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı da 1 metreyi buldu. Mart ayında yağan karın yerdeki kalınlığı ise 4 metreyi geçti. Kar yağışının hafta sonuna kadar süreceği belirtilirken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi, 50 iş makinesi ve 75 personelle çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.


Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Bitlis'te 321 köy yolu, kardan kapalı

Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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