Bitlis'te 30 yıl önce teröristlerce şehit edilen öğretmen çiftin ismi okulda yaşatılıyor

Bitlis'te 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen çiftin adı, Tatvan ilçesindeki okulda yaşatılıyor.

Merkeze bağlı Yolalan beldesindeki Düzköy Erikli Köyü İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni Yasemin Tekin, sosyal bilgiler öğretmeni olan eşi Bayram Tekin ve 3 yaşındaki kızları Betül Tekin, 25 Ekim 1993'te PKK mensuplarınca şehit edildi.

Şehit öğretmenlerinin isminin kentte yaşatılması amacıyla, Tatvan ilçesinde 1978'de eğitime başlayan Fuar İlköğretim Okulunun adı 1996-1997 eğitim öğretim yılında "Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu" olarak değiştirildi.

Okul idaresi tarafından binanın girişinde, şehit öğretmenler Yasemin ve Bayram Tekin çiftinin fotoğrafları ile öz geçmişlerinin yer aldığı köşe oluşturuldu.

Okulda görev yapan öğretmenler, yıllar önce şehit edilen meslektaşları gibi öğrencilerin en iyi eğitimi alması için çaba gösteriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, AA muhabirine, 1993'te Yolalan Beldesi Düzköy Erikli Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan meslektaşlarının ve küçük kızlarının, terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edildiği acı bir olayı yaşadıklarını söyledi.

Meslektaşlarından devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımak ve çocuklara daha iyi eğitim vermek için çalıştıklarını belirten Uludağ, "Eğitim şehitlerimizin isimlerini yaşatmak adına 1978'de eğitime başlayan Fuar İlköğretim Okulu'nun adını, 1996-1997 eğitim öğretim yılında Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu olarak değiştirdik. Öğretmenlerimizin fotoğrafları ve öz geçmişlerinin yer aldığı köşe oluşturduk." dedi.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Uludağ, "Bu hafta 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Her 24 Kasım'da aklımıza ilk olarak eğitim şehitlerimiz gelmektedir. Şehitlerimizi ebediyete kadar yaşatmak adına isimlerini her zaman kalbimizde tutmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Geçmişte bölgede acı olayların yaşandığını hatırlatan Uludağ, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizi kaybettik, şehit oldular. Geldiğimiz noktada terörle mücadelenin sonuç verdiğini, bölgemizde, ilimizde, ilçemizde ve köylerimizdeki bütün eğitim kurumlarında devlet güvencesinin çok yoğun hissedildiği bir dönemi yaşıyoruz. Eğitimciler olarak terörle mücadele boyutunda devletimizin, milletimizin yanındayız. İnşallah ülkemiz bir daha böyle acı olaylar ve zamanlar yaşamaz. Bütün tedbir ve çabamızla devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."