Bitlis'te 3 Yabancı Uyruklu Uyuşturucu Ticareti Yaparken Yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsakları ile sırt çantalarında 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 3 yabancı uyruklu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Tatvan'da durdurulan otobüste seyahat eden 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin çekilen röntgen ve tomografi görüntülerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin mide ve bağırsaklarından çıkarılan 45 parça ile sırt çantalarındaki 109 parçada toplam 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.