Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler

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Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 3 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ile bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." denildi.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Sokağa Çıkma Yasağı Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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