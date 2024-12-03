Bitlis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle etkinlik yaparak, eğlenceli vakit geçiren ekipler, her zaman özel gereksinimli vatandaşların yanında olduklarının mesajını verdi.