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Bitlis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Bitlis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Ahmet Eren Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle etkinlik yaparak, eğlenceli vakit geçiren ekipler, her zaman özel gereksinimli vatandaşların yanında olduklarının mesajını verdi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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