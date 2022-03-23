Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Vahit Olcay - Güncel
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Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent genelinde 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kent genelinde 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yaklaşık 15 gündür yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları her kesimi olumsuz yönde etkilerken, kurumların karla mücadeleleri ise aralıksız devam ediyor. İş makinelerinin yol açma ve genişletme çalışmalarından dolayı yol kenarlarında biriken karlar kardan kaleleri oluştururken, kent genelinde ise 294 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarında il özel idaresi, merkezde ise belediye ve karayolları ekipleri gece gündüz demeden karla mücadelelerine devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 294 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu kış mevsimi boyunca yağan kar kalınlığının 9 metre 31 santimetre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 294 köy yolu ulaşıma kapandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Güncel

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