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Bitlis'te 26 bin öğrenciye skolyoz taraması yapılacak

Bitlis'te 26 bin öğrenciye skolyoz taraması yapılacak
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Bitlis Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine skolyoz taraması yapılacak. Proje ile hedef, erken tespit ve tedbir alarak skolyoz hastalığının yayılmasını önlemek.

Bitlis Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında il genelindeki 5, 6, 7 ve 8'nci sınıfı okuyan 26 bin 917 öğrenciye skolyoz taraması yapılacak.

Bitlis Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Ahmet Karakaya, her konuda olduğu gibi sağlık alanında da önleyici hizmetlerin önemli olduğunu vurguladı.

Önlenebilecek rahatsızları önceden tespit ederek ilerlemeden önlemek istediklerini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Skolyoz hastalığı gençlik ve çocukluk dönemlerinde yaşanıyor. Sebepleri tıbben çok belirlenmese de bazen genetik bezen de dışsal sebeplerden dolayı meydana gelebiliyor. Omurgada eğriliğe kadar çıkıyor. Bunun neticesinde de gençlerimizin hayat kalitesini düşürüyor, ilerleyen zamanlarda nefes alma zorluğuna kadar gidebiliyor. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yaklaşık 27 bin öğrencimizi, İl Sağlık Müdürlüğü ile bir taramadan geçirmeyi hedefledik. Bu taramayı yapmamızdaki amaç önceden tedbir almaktır. Kurumlara bu çalışmada başarılar diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise toplamda 26 bin 917 öğrencinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar taramadan geçirileceğini bildirerek, "Sayın Valimizin himayelerinde Sağlık Müdürlüğü ile çocuklarımızın skolyoz taramasını yapacağız. Bu uygulamada hedefimiz 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki yaş gruplarımızdır. Bu aslında skolyoz hastalığının en sık görüldüğü yaş gruplarıdır. Önceden tespit ederek cerrahi müdahale öncesinde tedbir alınması yönünde yaptığımız bir çalışmadır. Destek veren sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Güzeltaş da Bitlis merkez ve 6 ilçede yürütülecek çalışmalar sonucunda skolyoz hastalığı olan öğrencileri tespit etmek için sahada olacaklarını ifade ederek, "Aslında skolyoz hastalığı 10-18 yaş aralığında nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Valimizin talimatlarıyla okul taramalarına başlayarak taramalarımızı başlatacağız. Bu sayede uzun dönem komplikasyonlarını azaltma hedefimiz var." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karakaya, Gür ve Güzeltaş protokolü imzaladı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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