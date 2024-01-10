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Bitlis'te 24 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Bitlis'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.

BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak'ta göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda kent merkezindeki kırsal mahallelerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)

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Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bitlis DHA Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

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