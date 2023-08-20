Bitlis'te 200 sokak köpeği kısırlaştırıldı

BİTLİS - Bitlis Belediyesi ve Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği işbirliğiyle 200 sokak köpeği kısırlaştırılarak, periyodik aşıları yapıldı.

Bitlis'te hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezine getirilen köpekler, aşıları yapıldıktan sonra kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırılan hayvanların saldırganlık özelliğini minimum seviyeye düşürdüğünü belirten Bitlis Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Saçın, ayrıca kuduz vakalarına karşı köpeklerin periyodik olarak aşılarının yapıldığını söyledi. İlk etapta 200 köpeğin kısırlaştırıldığını belirten Saçın, "Burada Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği ile beraber Bitlis halkının refahı için 200 hayvanın kısırlaştırılmasına başladık. Bitlis halkının daha güvenli bir şekilde sokaklarda dolaşması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kısırlaştırılan hayvanlar daha az saldırgan hale geliyor. Bunun yanında üremelerini engellediğimiz için ilerleyen zamanlarda popülasyonun azalmasına katkı sunacak. Bu şekilde hem Bitlis'in yeni ve modern yüzünü, tarihi yüzünü ortaya çıkartırken, hem de sokak hayvanı problemini de ortadan kaldırmış olacağız. Çalışmalarımız yıl içerisinde devam edecek. Üçer aylık periyotlarla bu çalışmayı yapmayı planlıyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde bu problem tamamen çözülmüş olacak" dedi.

Bakımevinde ayrıca hayvanların rutin tedavilerinin yapıldığını belirten Saçın, "Düzenli olarak günlük kısırlaştırmalar devam etmektedir. Halk sağlığını yakında ilgilendiren kuduz tehlikesi, hayvanların parazit aşılarının yapılması çalışmalarında da bulunuyoruz. Tabii bunlar sokaklarda, parklarda oynayan çocuklar için çok etkili. Kısırlaştırılan hayvanların düzenli olarak rutin aşılarını da yapıyoruz. Barınak olarak da bu tür hizmetleri vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Atış ise "Sağlıklı hayvanlar, güvenli sokaklar, mutlu insanlar' sloganıyla Türkiye'nin her yerinde halk sağlığını önemseyerek, çocuklarımız kuduz ve bulaşıcı hastalıklardan ölmesin diye bunu kendimize şiar edindik. Türkiye'nin her yerinde kısırlaştırma ve aşılama çalışmasına gönüllü olarak katılan bir derneğiz. Bu anlamda Bitlis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptık. Bu anlamda bizi destekleyen ve halk sağlığını önceleyen Bitlis Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.