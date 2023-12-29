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Bitlis'te 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı

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Bitlis'te jandarmanın durdurduğu 2 araçta yapılan aramalarda 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu 2 araçta 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri 2 aracı durdurdu. Dedektör köpek ile yapılan aramalarda, araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 20 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri sonrası tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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