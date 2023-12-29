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Bitlis'te 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı

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Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta yapılan aramada 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te jandarma ekiplerince 2 araçta 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 26 Aralık'ta merkez ilçe yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yapılan aramada 20 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Aralık Bitlis Güvenlik Uyuşturucu Politika Güncel Haberler

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