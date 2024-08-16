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Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza

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Bitlis'te yapılan bir operasyonda, bir araçta 2 kınalı keklik, 2 tahta kafes ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen keklikler doğaya bırakıldı. Sürücüye ise 36 bin 412 lira ceza uygulandı.

Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir araçta arama yaptı.

Araçta, 2 kınalı keklik, 2 tahta kafes ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

DKMP ekiplerine teslim edilen keklikler, doğaya bırakıldı.

Sürücüye 36 bin 412 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekonomi Kınalı Bitlis Hayvan Hakları Çevre Doğa Suç Ekonomi Güncel Haberler

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