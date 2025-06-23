Bitlis'te 2 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
Bitlis'te jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için ilgili müdürlüğe teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.
BİTLİS'te jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan girişinde durdurulan araçta arama yaptı. Aramada Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel