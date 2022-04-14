Bitlis'te 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Yakar"ın da kullanıldığı aramada, otobüsteki bir yolcuya ait kolide 2 bin 800 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haplara el konuldu, iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.