Bitlis'te 2 Bin 276 Çocuğa Giyim Yardımı Yapıldı

Bitlis'te 2 Bin 276 Çocuğa Giyim Yardımı Yapıldı
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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 276 yetim ve öksüz çocuğa giyim yardımı gerçekleştirdi. Yardımlar, çeşitli illerde çocuklara bizzat teslim edildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı sevincine ortak olmak ve çocukların yüzünü güldürmek amacıyla çalışma başlattı.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan proje kapsamında Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'da 2 bin 276 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa giyim yardımı yapıldı.

Bayramlık kıyafetler, ekipler tarafından çocuklara teslim edildi, bazı çocuklara da hediye giyim kartları adreslerine posta yoluyla ulaştırıldı.

Geçmişten günümüze vakıf kültürünün taşıdığı merhamet, paylaşma ve kardeşlik ruhuyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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