BİTLİS'TE, 2 ARAÇTA 110 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler

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BİTLİS'TE, 2 ARAÇTA 110 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'te, yol kontrolünde durdurulan 2 araçta, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Bitlis-Tatvan kara yolundaki Küçüksu mevkiinde yaptığı kontrollerde, durdurulan kamyonun kasasında 71, minibüste ise 39 olmak üzere Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler M.S.K. ile S.G., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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