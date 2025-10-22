Bitlis'te 12 Kaçak Göçmen ve 2 Tutuklama

BİTLİS'te polis ekiplerinin durdurduğu kamyonet kasasındaki gizli bölmede Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis merkezde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasasında gizli bölme tespit edildi. Bölmede Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Bitlis Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.