Bitlis'te 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 Kişi Tutuklandı

Bitlis'te kamyonet kasasındaki gizli bölmede 12 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

İl merkezinde durdurulan kamyonetin kasasındaki gizli bölmede 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin, Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edileceği bildirildi.