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Bitlis'te 1100 kilogram tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

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Bitlis'te yapılan operasyonda bir şüphelinin evinde 1100 kilogram tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Zanlı gözaltına alındı.

Bitlis'te evinde 1100 kilogram tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıdüzü köyünde "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ettiği" tespit edilen şüpheliyi yakalamak amacıyla harekete geçti.

Bu çerçevede köyde operasyon yapan ekipler, şüphelinin evi ve evinin eklentilerindeki aramalarda 1100 kilogram kıyılmış tütün, 2400 doluma hazır boş makaron (filtreli sigara kağıdı), teraziler, 2 ruhsatsız av tüfeği, 26 av tüfeği fişeği ve tüfek dürbünü ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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