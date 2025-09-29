Bitlis'te 11 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı
Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramalarında 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile onları organize eden 2 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adliyeye sevk edilerek tutuklandı, kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 kişi arazide yakalandı. Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
