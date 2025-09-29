Haberler

Bitlis'te 11 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen arazi aramalarında 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile onları organize eden 2 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler adliyeye sevk edilerek tutuklandı, kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

BİTLİS'te jandarmanın arazi aramalarında Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Tatvan ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Bu kapsamda yurda kaçak girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 kişi arazide yakalandı. Kaçak göçmenleri organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
