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Bitlis'te 108 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi, 4 Kaçakçı Tutuklandı

Bitlis'te 108 Düzensiz Göçmen Sınır Dışı Edildi, 4 Kaçakçı Tutuklandı
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Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 108 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, eylül ve ekim aylarında düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılarından 4'ü tutuklandı, 20'si şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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