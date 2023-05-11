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Bitlis'te 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'te 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otomobilde 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otomobilde 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 14 parça halinde 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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