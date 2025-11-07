Bitlis'te 10 Kasım Anma Programı Düzenlendi

Bitlis'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından gösteriler yapıldı, şiirler okundu, türküler seslendirildi.

Programa Vali Ahmet Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve kurum müdürleri katıldı.