Bitlis'te 10 Jandarma Personeli Şehit Edildi, Terörist Etkisiz Hale Getirildi

10 jandarma personelinin şehit edildiği ve 11 jandarma personelinin de yaralandığı eylemlere katılan gri kategorideki "Redur Siser" kod adlı Güven Özcan adlı terörist, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu" düzenledi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'nün istihbari çalışmaları sonucunda Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 jandarma personelinin şehit edildiği, 11 jandarma personelinin de yaralandığı eylemlere katıldığı tespit edilen Redur Siser kod adlı gri kategorideki terörist Güven Özcan silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Terörist Güven Özcan'ın 2016 yılında Bitlis-Hizan Yaylacık bölgesinde 5 jandarma personelini, 2017 yılında Bitlis'in Sarıkonak köyünde 1 jandarma personelini ve yine aynı yıl Bitlis'in Hazo Boğazı mevkiinde 2 jandarma personeli ile 2020 yılında Bitlis'in Çeltikli Sehi bölgesinde 2 jandarma personelini şehit ettiği tespit edilmişti. - ANKARA