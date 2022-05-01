Bitlis'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

BİTLİS (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Bitlis İl Başkanlığı tarafından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, Tatvan ilçesinde basın açıklaması yapıldı.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi (AVM) önünde yapılan açıklamaya, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Açıklamayı okuyan Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine bir arada olduklarını belirtti.

Hak-İş olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerde olduklarını ifade eden Uygun, bugün emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için, sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerini dile getirdiklerini aktardı.

Tüm emekçiler için daha fazla iş ve gelir güvencesi istediklerini kaydeden Uygun, şöyle konuştu:

"HAK-İş olarak 1 Mayıs'ta ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri, mağdurları, mazlumları ile tüm insanlık adına dayanışmamızı yinelemek için buradayız. Ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, mağdur ve mazlumların şefkatli eli olmak için bu uğurda canını feda eden tüm aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz 84 milyon vatandaşımızla hep birlikte Türkiyeyiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz."