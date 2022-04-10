Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobil ile bir otobüsteki yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 1,5 kilogram civarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobil ile bir otobüsteki yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 1,5 kilogram civarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Tatvan Emniyet müdürlüklerinin narkotik ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce, 9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan otobüste, yolcuya ait oyuncak ayının içine gizlenmiş 504,68 gram, bir otomobilde ise 1 kilogram 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli K.G. ve M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis'te 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Şener Toktaş - Güncel

sentetik uyuşturucu, Otomobil, Tatvan, Bitlis, Güncel, Haberler

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