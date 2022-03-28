Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi rutin sağlık hizmetlerine başladı

REYHANLI, HATAY (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi, normalleşme süreciyle rutin sağlık hizmetlerine başladı.

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, salgın sürecinde hastanede 5 Kovid-19 servisi ile hizmet verildiğini ve normalleşmeyle bu sayıyı bire düşürdüklerini söyledi.

İlçe merkezindeki ek hizmet binasında da bu servisi hizmete açtıklarını belirten Reyhanlı, "Kovid-19 tanılı hastaların takip ve tedavisi bu iki serviste devam ediyor. Ayrıca aşılama hizmeti de aralıksız sürdürülüyor. Hastanede rutin sağlık hizmetlere başladık. Acil servisi genişlettik ve acil hastalar için ayrıca Kolaylaştırma Polikliniği açtık. Ameliyathane sayısını 10'a çıkardık ve tam kapasite sağlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Palyatif bakım, hemodiyaliz, diş protez, fizik tedavi olmak üzere 4 ünite ile 6 yoğun bakımda sağlık hizmetlerinin sürdüğünü, cerrahi ve dahili tüm poliklinikleri açtıklarını aktaran Reyhanlı, şunları kaydetti:

"Şu an burada 31, ek hizmet binalarımızda da 11 olmak üzere toplam 42 polikliniğimiz açık. Hastanemizde bölge hastanesi gibi donanımlı bir şekilde sağlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca, Tatvan'daki ek hizmet binalarımızda genel cerrahi, dahiliye, cildiye, çocuk hastalıkları, fizik tedavi polikliniklerimiz açık. Diş protez üniteleri ve fizik tedavi ünitesi ile fizik tedavi servisinde sağlık hizmetimi devam ediyor. Evde bakım hizmeti birimimiz de orada. Ek hizmet binalarımız dahil yatak sayısı toplam 510'a çıktı. Ana binamızdaki acil serviste de yatak sayısını 45'e çıkardık. Sadece buradaki binamızda günlük hasta girişi 4 bin civarındadır. Rahva'daki bu binamız artık pandemi hastanesi değil. Vatandaşlarımızın bunu bilmesini istiyoruz."