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Bitlis Tatvan'da Tenis Turnuvası Sona Erdi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen tenis turnuvası kupa töreniyle sona erdi. Van Gölü sahilindeki tenis kortunda 55 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvanın final maçları oynandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tenis Spor Kulübü tarafından düzenlenen tenis turnası kupa töreniyle sona erdi.

Van Gölü sahilindeki tenis kortunda 55 sporcunun katılımıyla 10 gün süren turnuvanın final karşılamaları oynandı.

Tatvan Tenis Kulübü Başkanı ve tenis eğitmeni Cihat Aksu, bu yıl yedincisini düzenledikleri tenis turnuvasının final maçlarının yapıldığını söyledi.

Turnuvaya farklı kategoride 55 sporcunun katıldığını anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Yetişkinlerin yaş grubu 35 civarı, çocuklarımızın yaş grubu ise 8-15 arasındadır. Eğittiğimiz 70 civarında çocuk sporcumuz var. Bunlardan 15'i bu turnuvaya katıldı. 150 yetişkin üyemizden 40'ı turnuvaya katıldı. Çok güzel ve heyecanlı maçlarımız oldu. İnşallah sekizinci turnuvamızı da eylül veya ekim ayında yapacağız. Buradaki gayemiz tenisi öğrenen üyelerimizin turnuvalara katılacak düzeye gelmelerini sağlamaktır. Tatvan gibi güzel bir ilçede tenisi tabana yayarak herkesin ve her kesimin tenise ulaşmasını amaçlıyoruz. Tatvan'da binlerce kişi kulübümüz sayesinde tenis oynamayı öğrendi."

Sporculardan Fatma Taş Çiftçibaşı ise yoğun katılımın olduğunu belirterek, "Tenissever sporcularımız bu turnuva için özveriyle çalıştı. Bugün de yapılacak final maçlarında şampiyonlar belli olacak. Tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Final maçında dereceye giren sporcuların ödülleri ve hediyeleri davetliler tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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