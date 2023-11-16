Bitlis Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı

Bitlis Valiliği koordinasyonunda Bitlis Konfederasyonunca (BİLKON) düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Yöresel ürünlerden el yapımı sanat eserlerine kadar Bitlis kültürünü yansıtan birçok ürünün İstanbullularla buluştuğu etkinlik, 19 Kasım'a kadar sürecek.

Etkinliğe, Bitlislilerle yöresel ürünlere ilgi duyan İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Dünyaca ünlü Bitlis balının yanı sıra, Adilcevaz cevizi, manda sütü ürünleri ve büryan kebabı büyük ilgi gördü.

BİLKON Genel Başkanı Selim Korkmaz, etkinlik için uzun bir süredir çalıştıklarını belirterek, "Bugün buraya Bitlis'i getirdik. Tüm ürünlerimizle Bitlis'i İstanbul'a getirdik. Tüm Bitlislileri, İstanbulluları buraya bekliyoruz. "diye konuştu.

Londra'da düzenlenen uluslararası bal yarışmasında "Altın Bal" ödülünü kazanan üretici Güven Güngördü de tanıtım günleri kapsamında İstanbul'a geldiklerini söyleyerek, "Londra'da bal yarışmasında birinci olduk. Bitlis balı kıraç arazide üretildiği, tarım ilacı kullanılmadığı, endemik bitkilerden oluştuğu için çok değerli ve özel. Bitlis balı Türkiye'de prolin değeri en yüksek olan ballar arasında. "ifadelerini kullandı.