BİTLİS-ŞEHİT POLİS MEMURU LÜTFİ BAYKAR, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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İstanbul Maltepe'de, Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun denetim noktasındaki polis aracına çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 24 gün sonra şehit olan polis memuru Lütfi Baykar için memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de tören düzenlendi.
İstanbul Maltepe'de, Sezgin Açık'ın kullandığı hafriyat kamyonunun denetim noktasındaki polis aracına çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve 24 gün sonra şehit olan polis memuru Lütfi Baykar için memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de tören düzenlendi. Baykar'ın cenezesi gözyaşları arasında Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel