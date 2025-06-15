Bitlis Sağlık Müdürlüğü'nden Doğum İddialarına Yanıt

Bitlis Sağlık Müdürlüğü, "hastane önünde doğum yapan kadına müdahale edilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, "bir hastanın otomobilde doğum yaptığı, hastanedeki hekim ve sağlık personelinin müdahale etmediği"nin ileri sürüldüğü belirtildi.

Hastanın Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servis ambulans girişine saat 10.51'de "doğum yapmış şekilde" başvurduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 10.52'de sedye ve hemşiremizin, 10.53'te ise iki doktorumuzun hastamızın bulunduğu noktaya geldiği, hastamızın eşi tarafından çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde de açıkça görülmektedir. 10.54'te bebeğin göbek kordonu ebemiz tarafından klemplenmiş, bebeğimiz hemşire eşliğinde yeni doğan ünitemize, annesi ise doğumhaneye çıkarılmıştır. Her ikisi de hekimlerimizce muayene edilmiş, sağlıklı oldukları tespit edilince anne ve bebeği servise alınmışlardır. Annenin sancılarının evde başladığı, sancılarını evde çekmek istediği için hastaneye gelmekte geciktiği, ambulans çağırılmadığı öğrenilmiştir."

Hastanenin acil servisinde 5 pratisyen hekim, acil uzmanı, 8 hemşire, ebe, kadın doğum uzmanı ve pediatri uzmanının rutin olarak nöbet tuttuğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Olayın olduğu gün de bu doktorlar görevlerinin başındadır. Hastane ve doktorlarımızın olayda herhangi bir ihmalinin bulunmadığı, anne ve bebeğimiz hastaneye ulaştıkları andan itibaren her aşamada kendilerine sağlık hizmeti sunulduğu hastanemizin kamera kayıtlarında da mevcuttur." denildi.