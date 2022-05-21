BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BİTLİS'te, polisin 'dar alan' uygulamasında yaptığı denetimlerde, 520 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

BİTLİS'te, polisin 'dar alan' uygulamasında yaptığı denetimlerde, 520 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'dar alan' uygulaması kapsamında denetimler yapılırken 21 araç, 89 şüpheli ve 4 metruk bina kontrol edildi. Narkotik dedektör köpekleri 'Buffy' ve 'Dark'ın da kullanıldığı denetimlerde, 11 parça halinde 520 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Denetim kapsamında, A.G. ve M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Narkotik, Bitlis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title