BİTLİS POLİSİNDEN 'DAR ALAN' UYGULAMASI; 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

BİTLİS'te, polisin 'dar alan' uygulamasında yaptığı denetimlerde, 520 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 'dar alan' uygulaması kapsamında denetimler yapılırken 21 araç, 89 şüpheli ve 4 metruk bina kontrol edildi. Narkotik dedektör köpekleri 'Buffy' ve 'Dark'ın da kullanıldığı denetimlerde, 11 parça halinde 520 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Denetim kapsamında, A.G. ve M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel