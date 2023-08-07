Bitlis-Muş kara yolunda minibüsle otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Bitlis-Muş kara yolunda meydana gelen kazada minibüsle otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis- Muş kara yolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Bitlis-Muş kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen maksi minibüsle 76 AAD 970 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan biri ağır 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS