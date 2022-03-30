BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, İslam aleminin hasretle beklediği rahmet ve bereket ayına girmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ramazan-ı Şerif'in, ülke ve millet adına zorlukların kolaylaştığı bir döneme vesile olmasını dileyen Taşar, şunları kaydetti:

"Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. İbadetlerimizi güzel ahlakla, ilişkilerimizi samimiyet ve muhabbetle bütünleştiren oruç iklimi, bizi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak bir hayat için yeni bir başlangıç yapmak adına önemli bir vesiledir. Oruç, bizleri dünyevi kötülüklerden sakındıran, günahlarımızın bağışlanmasına vesile olan ve nefsin terbiyesini sağlayan önemli bir ibadettir. Sağlık sorunu yaşayan kardeşlerimizin de bu faziletli ayda şifa bulmalarını Allah'tan niyaz ediyorum."

Bu ayda, küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak herkese karşı hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Taşar, bu ayın tüm Müslümanların, en yakınlarından başlayarak ihtiyaç sahibi komşu ve akrabalarına yardım elini uzattığı bir ay olmasını diledi.

Taşar, "Toplum olarak dayanışma ve yardımlaşma duygularının güçlendiği, gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasına, yeryüzünün selamet ve sekinetine, bütün insanlığın huzuru ve iyiliğine vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.