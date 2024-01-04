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Bitlis Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Bitlis, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 24 olay aydınlatıldı.

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 26-27 Aralık 2023'te Bitlis, Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarla 24 olayın aydınlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Bitlis Adana Dolandırıcılık Tutuklama Adliye Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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