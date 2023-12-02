Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlar' operasyonlarında 88 şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Bitlis merkezli 9 ilde yapılan 'Kahramanlar' operasyonlarında 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik 9 ilde eş zamanlı 'Kahramanlar' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; Bitlis Valiliği ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Jandarma Komutanlığı, Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli 9 ilde toplam 113 adreste yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği, terörün finansmanını sağladığı belirlenen 88 şüpheli yakalandı. Aramalarda; 5 piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden Bitlis Valimizi, Bitlis Cumhuriyet Başsavcımızı, operasyonu gerçekleştiren, İl Jandarma Komutanlığımızdaki jandarmamızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki polisimizi ve MİT Başkanlığı operasyon ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimiz sizinle iftihar ediyor. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.